Borseggi senza sosta a Roma turisti nel mirino Nove arresti in pochi giorni

Borseggi senza sosta a Roma: i turisti sono nel mirino dei malintenzionati, ma le forze dell’ordine non si fermano. Nel corso degli ultimi giorni, i carabinieri della Capitale hanno arrestato nove persone per aver messo a segno diversi colpi ai danni di visitatori, in particolare nelle zone più affollate e sui mezzi pubblici. La lotta ai borseggi continua con impegno, per garantire a tutti un’esperienza sicura e piacevole nella città eterna.

Borseggi don't stop a Roma. Nel mirino dei manolesta le migliaia di turisti che affollano le strade e i mezzi pubblici della Capitale anche in occasione di questo Giubileo 2025. A limitare il fenomeno i carabinieri di Roma che hanno negli ultimi giorni hanno arrestato 9 persone, per aver. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Borseggi senza sosta a Roma, turisti nel mirino. Nove arresti in pochi giorni

