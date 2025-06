MXGP | Febvre si prende gara-2 a Matterley Basin Due italiani in top 10

Romain Febvre si impone con autorità nella gara-2 del GP della Gran Bretagna a Matterley Basin, conquistando una vittoria di prestigio nel dodicesimo round del Mondiale MXGP 2025. L’azzurro ha dimostrato tutta la sua esperienza e determinazione, dominando la corsa fin dal primo metro e mantenendo il vantaggio nonostante le pressioni degli avversari. Un trionfo che rafforza la sua leadership nel campionato e infiamma gli entusiasmi degli appassionati italiani.

Termina con il trionfo di Romain Febvre la gara-2 valida per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Motocross, classe MXGP, andato in scena sul tracciato di Matterley Basin. Prestazione ottimale per il pilota, risultato subito il più lesto all’uscita dai blocchi, considerata la sua capacità di girare per primo alla curva inaugurale e gestendo nel migliore dei modi tutta la gara, resistendo anche alla pressioni degli avversari. Al traguardo il francese in forza alla Kawasaki è arrivato con il timing di 35:30.762, precedendo uno scatenato Ruben Fernandez che, in sella ala sa Honda, si è dovuto accontentare della seconda piazza con una differenza di 01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP: Febvre si prende gara-2 a Matterley Basin. Due italiani in top 10

