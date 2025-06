Pronostico Los Angeles FC-Flamengo | cosa suggeriscono gli xG

Il match tra Los Angeles FC e Flamengo, nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00, promette emozioni intense in una sfida priva di grandi obiettivi se non il profitto. Analizzando gli xG, le aspettative suggeriscono un confronto equilibrato, con possibili opportunità offensive da entrambe le parti. Scopriamo cosa ci riservano le statistiche e quale potrebbe essere il pronostico più affidabile per questa partita di fine stagione.

Los Angeles FC-Flamengo è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico. Non c'è praticamente nulla in palio – se non i soldi – nella sfida del Camping World Stadium di Orlando tra il Los Angeles FC ed il Flamengo. I californiani, qualificati al Mondiale per Club per ultimi grazie alla vittoria nello spareggio con i messicani dell'America (playoff resosi necessario per la squalifica del Leon), sono già fuori dalla competizione: decisiva la sconfitta di misura (0-1) rimediata venerdì scorso con l'Espérance Tunisi e decisa da una rete di Belaili nel secondo tempo.

