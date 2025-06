I Cesaroni 7 Claudio Amendola contro gli ex VIDEO | Stai a casa da un po’ e ora torneresti? Ce potevi pensa’ prima! IGSF 2025

Claudio Amendola torna a far parlare di sé al Italian Global Series Festival, presentando con entusiasmo "I Cesaroni 7 – Il ritorno". In un clima vivace e pieno di polemiche, l’attore mette in discussione alcune dinamiche passate, tra battute e riflessioni pungenti sui social. Un ritorno che promette scintille, ma anche spunti di dibattito sul mondo dello spettacolo e le relazioni tra ex colleghi. La domanda ora è: cosa ci riserverà questa nuova stagione?

All’ Italian Global Series Festival, Claudio Amendola presenta I Cesaroni 7 – Il ritorno e polemizza più o meno velatamente contro alcuni ex membri del cast: da Max Tortora a Elena Sofia Ricci « Porte aperte. ma anche no, i social mi fanno schifo ». Durante la conferenza stampa della seconda giornata dell’ Italian Global Series Festival, in corso tra Rimini e Riccione fino al 28 giugno, Claudio Amendola ha presentato alla stampa I Cesaroni 7 – Il ritorno, la nuova stagione dell’amata fiction che lo vede ancora una volta protagonista nei panni di Giulio e, da quest’anno, anche regista. Un ritorno attesissimo che, già nel primo incontro pubblico, ha infiammato il dibattito con dichiarazioni nette e senza filtri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I Cesaroni 7, Claudio Amendola contro gli ex (VIDEO): «Stai a casa da un po’ e ora torneresti? Ce potevi pensa’ prima!» IGSF 2025

