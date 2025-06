Passeggiata Padova violenta | dagli anni di piombo ai nostri giorni

scoperta, la passeggiata ci accompagnerà tra i monumenti e i ricordi più oscuri, rivelando come il passato abbia plasmato l’identità di Padova. Martedì 1 luglio alle ore 20, un’occasione unica per esplorare non solo le sue bellezze artistiche, ma anche le vicende che ne hanno segnato il cammino. Un percorso tra luce e ombra, per conoscere e ricordare, perché solo così si può comprendere appieno la storia di questa affascinante città.

Martedì 1 luglio ore 20. Conoscere una città come Padova significa amare il suo enorme bagaglio artistico e culturale, ma anche analizzare e ricordare episodi tragici e cruenti che ne hanno caratterizzato la storia recente, per quanto tristi, violenti e dolorosi essi siano stati. A grande. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Passeggiata "Padova violenta: dagli anni di piombo ai nostri giorni"

