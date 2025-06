Intesa alla Nato sul target di spesa al 5% del Pil | superato il veto della Spagna

La Nato si prepara a un nuovo capitolo nella sua evoluzione strategica, superando le divergenze e fissando un ambizioso obiettivo di spesa militare pari al 5% del Pil entro il 2035. Dopo il veto della Spagna, l’intesa è stata raggiunta, aprendo la strada a una più forte e coesa difesa collettiva. Con questa decisione, la corsa al riarmo diventa ufficiale, segnando un'importante svolta nel panorama geopolitico internazionale.

La grande corsa al riarmo diventa ufficiale. Al vertice del prossimo 24 e 25 giugno la Nato fisserĂ il target di spesa militare al 5% del Pil da raggiungere entro il 2035. Lo stallo provocato dal veto della Spagna è stato infatti superato ed è stata trovata un'intesa. In particolare, secondo fonti Nato, il linguaggio del comunicato finale prevede, per la parte di spesa militare classica del 3,5%, la possibilitĂ anche di centrare gli obiettivi di capacitĂ assegnati dall'Alleanza, permettendo così a Madrid di siglare l'accordo. Secondo El Pais, la soluzione consiste nel mantenere come obiettivo generale il raggiungimento del 5%, ma interpretandolo in modo flessibile.