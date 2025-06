Vicenza fumata bianca in arrivo per Gallo | firma un contratto biennale

Il Vicenza si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Fabio Gallo, il tecnico che ha conquistato la promozione con la Virtus Entella. La fumata bianca è ormai vicina: il club biancorosso sta per firmare un contratto biennale con l’allenatore, puntando su una guida esperta e motivata. La stagione promette grandi sfide e successi, e Gallo è pronto a portare il Vicenza verso nuovi traguardi, consolidando la sua carriera e il progetto del club.

iIl Vicenza è pronto a chiudere per Fabio Gallo, reduce dalla promozione ottenuta alla guida della Virtus Entella: è lui il profilo scelto dalla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Alla fine l'ha spuntata Fabio Gallo, finisce così la serie tv con tante puntate messe in onda in questo fine giugno prima della fumata bianca (l'ufficialità arriverà a giorni).

