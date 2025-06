Rigenerati per donarti amore

Prenditi una pausa preziosa e riscopri il tuo benessere più autentico. In due giorni di immersione nella natura, rigenereremo corpo, mente e cuore con meditazioni, movimenti consapevoli e pratiche di cura personale. Un’esperienza profonda, dedicata solo a te, per rinnovare energia e armonia. Preparati a vivere un viaggio di rinascita che ti lascerà rigenerato e in sintonia con te stesso. Sei pronto a donarti questo dono?

Due giorni per rigenerare corpo, mente e cuore in un luogo immerso nella natura. Un'esperienza profonda, autentica da dedicare a se stessi. Ecco cosa vivremo insieme: - Meditazioni guidate e del cuore; -Movimento dolce e consapevole; - Automassaggio, spazzolatura, frizionature con oli.

