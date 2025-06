Mercato Milan | il punto di SportMediaset con alcune sorprese

Musah, Maignan e i colpi in entrata: il punto sul mercato del Milan - Il mercato del Milan si infiamma con rumors e trattative di grande rilievo. Tra i nomi più caldi, Yunus Musah, ormai vicino al Napoli, rappresenta il primo tassello di un puzzle che potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera.

SportMediaset, #Milan: nodo Leao? In entrata si pensa a Vlahovic e Xhaka. Il punto sul mercato rossonero #MilanPress

Mercato Milan, sulla destra occasione Tiago Santos. Per Xhaka ballano 5 milioni - Il terzino del Lilla era gia stato nel mirino l'estate scorsa, e reduce da un lungo infortunio e quindi basterebbero 15 milioni. Come scrive msn.com

Sportmediaset - 'Possibile scambio Vlahovic-Osimhen' - Secondo quanto riportato da SportMediaset, Juventus e Napoli starebbero valutando un clamoroso scambio tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Riporta informazione.it