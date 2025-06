Jogging lungo il Brenta poi il malore fatale

per iniziare la giornata all'aperto, respirando aria fresca e godendosi la natura. Purtroppo, questa routine si è conclusa in modo tragico quando un infarto fulminante ha stroncato la sua vita. Livio Carraro, 57 anni, amava il jogging lungo il fiume Brenta, ma quella domenica il destino ha deciso diversamente. Una tragica perdita che scuote tutta la comunità, ricordando l'importanza di ascoltare il proprio corpo e prendersi cura della salute.

Tradito da un infarto fulminante. Una mattinata di sport a cielo aperto si è trasformata in tragedia per un uomo di 57 anni. Livio Carraro viveva a Pianiga in provincia di Venezia. Come faceva abitualmente, nelle prime ore della domenica si è avventurato in una camminata lungo l'argine. Un modo.

