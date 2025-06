L' era Contessa è ufficialmente conclusa lo staff di Miramare | Direzione illuminata

L’era Contessa 232 si chiude con un traguardo importante: dopo otto anni di dedizione, Andreina Contessa ha trasformato il Museo e il Parco di Miramare da un luogo in declino a un gioiello di storia e bellezza. Lo staff di Miramare ha lavorato instancabilmente per preservare questa meraviglia, preparando il terreno per un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione. La loro passione e impegno continueranno a rendere omaggio a questa eredità straordinaria.

Si è concluso ieri, 21 giugno 2025, il mandato di Andreina Contessa quale direttrice del Museo e del Parco di Miramare. Negli otto anni di gestione, Contessa ha risollevato le sorti di un sito in stato di degrado, che necessitava innumerevoli interventi manutentivi. Lo staff di Miramare ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - L'era Contessa è ufficialmente conclusa, lo staff di Miramare: "Direzione illuminata"

In questa notizia si parla di: contessa - miramare - staff - ufficialmente

Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff” - Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff.

Era il 2 giugno 1955 quando si inaugurava ufficialmente il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, un luogo simbolo di bellezza, storia e identità. Settant’anni dopo, il Castello di Miramare continua a incantare e raccontare la storia e l’anima della Vai su Facebook

Il Castello di Miramare a Trieste è il museo italiano del 2020; Un inedito Miramare “razionalista”: riaprono le sale del Duca d’Aosta.