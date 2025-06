De Pieri Inter il talento nerazzurro conteso sul mercato | una big della Serie B è pronta a fare sul serio!

De Pieri, talento emergente nel settore nerazzurro, sta attirando le attenzioni di una grande del calcio italiano: una big della Serie B è pronta a fare sul serio per aggiudicarsi le sue prestazioni. Tra speranze e opportunità, il futuro di questo giovane promettente potrebbe cambiare radicalmente, aprendo nuovi orizzonti alla sua carriera. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa interessante trattativa.

Ecco di chi si tratta. Il progetto U23 dell’ Inter potrebbe non includere tutti i giovani talenti cresciuti nel vivaio. Tra questi, spicca il nome di Giacomo De Pieri, esterno offensivo classe 2006, reduce da una stagione da protagonista con la Primavera, culminata con la vittoria dello scudetto di categoria. Già aggregato alla Prima Squadra e impiegato anche in Champions League, De Pieri è ora nel gruppo che partecipa al Mondiale per Club negli USA. Tuttavia, il suo futuro potrebbe presto passare lontano da Milano: il giovane è infatti al centro dell’attenzione di diversi club pronti a investire sul suo talento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Pieri Inter, il talento nerazzurro conteso sul mercato: una big della Serie B è pronta a fare sul serio!

