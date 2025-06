Juve Wydad 2-1 LIVE | inizia la ripresa!

La Juventus torna in campo nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, affrontando il Wydad Casablanca in una sfida decisiva. Dopo un debutto vincente, i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione e assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale. La partita è già accesa, con un risultato di 2-1 a favore della Juve: l'azione continua a infiammare i tifosi. Rimanete con noi per tutte le emozioni in diretta.

di Andrea Bargione Juve Wydad LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca nel secondo match di questo Mondiale per Club. Dopo l’esordio vincente con l’Al Ain, i bianconeri – in caso di vittoria – potrebbero giĂ blindare l’accesso agli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Wydad 2-1 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 2? OCCASIONE WYDAD – Errore in fase difensiva dei bianconeri, prova il tiro in porta da pochi passi Lorch: blocca a terra Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Wydad 2-1 LIVE: inizia la ripresa!

