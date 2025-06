Giunta tra assessori dimissionari e sfiduciati | Sindaco ostaggio dei suoi sponsor politici

In un panorama politico turbolento, il fragile equilibrio tra assessori dimissionari e sfiduciati mette in luce le tensioni interne alla giunta del sindaco Matacena. Mentre il primo cittadino tentava di rassicurare sulla compattezza della sua maggioranza, i fatti hanno raccontato un’altra storia, fatta di crisi e ambiguità . La vera domanda ora è: quanto durerà questa instabile alleanza prima che il castello crolli definitivamente?

"All'indomani dell'approvazione del rendiconto di bilancio il sindaco Matacena si affannava a sbandierare la "compattezza" della sua maggioranza. Eppure, a poche ore di distanza, quella stessa maggioranza implode tra dimissioni, sfiducie, deleghe revocate e teatrini imbarazzanti".

