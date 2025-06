Drammatico incidente auto-moto | muore Patrizio Addattilo la moglie ricoverata

Una domenica segnata dalla tragedia: nella mattina del 22 giugno, un drammatico incidente sulla provinciale 235 di Cornegliano Laudense ha portato alla morte di Patrizio Addattilo, 64 anni, e al ricovero della moglie. L’impatto devastante tra auto e moto ha sconvolto la comunità locale. La chiamata ai soccorsi ha subito attivato un rapido intervento, ma per Patrizio non c’era più nulla da fare. La cronaca di questa tragedia ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile.

Tragico incidente nella mattina di domenica 22 giugno. Un uomo, Patrizio Addattilo, 64 anni, è morto mentre viaggiava in moto sulla strada provinciale 235, nel Comune di Cornegliano Laudense (Lodi). A bordo della due ruote con lui c'era anche la moglie. Lo schianto La chiamata ai soccorsi.

