Padova urbs picta | visita alla Reggia Carrarese - Guariento a lume di candela

arte e storia, che si sveleranno sotto la luce soffusa delle candele. Venerdì 27 giugno 2025, un’occasione esclusiva per scoprire i tesori nascosti di Padova, immergendosi in un’atmosfera magica e senza tempo. Non perdere questa esperienza unica, un viaggio tra arte, cultura e emozioni indimenticabili che resteranno nel cuore.

Venerdì 27 Giugno 2025. Un’occasione per approfondire la visita dei siti Unesco della Padova Urbs Picta. Sarà un’uscita particolarmente suggestiva ed evocativa, avvolti nella nella penombra serale. Ammireremo in modalità insolita la Reggia Carrarese ed i suoi stupendi interni, mirabile esempio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Padova urbs picta: visita alla Reggia Carrarese - Guariento a lume di candela

In questa notizia si parla di: padova - urbs - picta - visita

Padova Urbs Picta: alla scoperta dell'Oratorio di San Giorgio e le Cappelle del Santo - Esplora Padova Urbs Picta, patrimonio UNESCO, attraverso l’Oratorio di San Giorgio e le Cappelle del Santo, due straordinarie testimonianze del ciclo pittorico del Trecento padovano.

Nel cuore del centro storico si trova il Battistero di San Giovanni, custode di uno dei più straordinari cicli pittorici del Trecento italiano, realizzato da Giusto de' Menabuoi. Questo capolavoro fa parte del sito "Padova Urbs Picta", riconosciuto come Patrimonio Mo Vai su Facebook

Padova urbs picta: visita alla Reggia Carrarese - Guariento a lume di candela il 27 giugno 2025; Padova Urbs Picta: tra il Duomo, il Battistero e Giusto De Menabuoi il 25 gennaio 2025; Padova Urbs picta.

"Padova Urbs Picta", visita guidata al battistero ed al duomo di Padova - Padovanità prosegue con le visite guidate relative ai siti che compongono la candidatura Unesco di Padova ... Secondo padovaoggi.it

“Fior d’Arancio Colli Euganei docg e Padova Urbs Picta al Femminile”, la speciale visita a Padova - Voucher per visita e degustazione in cantina e ingresso alla Cappella degli Scrovegni, con presentazione di Padova Urbs picta a cura delle produttrici delle aziende vitivinicole coinvolte. Da padovaoggi.it