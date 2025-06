formazioni ufficiali germania italia u21 le scelte

Alle 21:00 scatta il confronto imperdibile tra Germania e Italia U21, valido per i quarti di finale degli Europei. Le formazioni ufficiali, scelte dai rispettivi allenatori, promettono una sfida avvincente e ricca di tensione. Mentre i due team si preparano a dare il massimo sul campo, gli appassionati attendono con trepidazione questa importante tappa del torneo. IN ATTESA di scoprire quale formazione avrà la meglio.

degli allenatori per il match valido per i quarti di finale degli Europei. I dettagli Alle 21:00 la sfida valida per i quarti di finale degli¬†Europei¬†tra¬†Germania-Italia¬†U21. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due ct. IN ATTESA. 🔗 Leggi su Calcionews24.com