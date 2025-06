Juve il Mondiale per club cambia tutto | Tudor senza pietà è finita

Il Mondiale per club sta rivoluzionando il panorama calcistico, e Igor Tudor si prepara a scrivere un capitolo decisivo della sua carriera. La Juventus, simbolo di ambizioni e tradizione, si trova ora a un bivio. Con Tudor deciso a cambiare le sorti della squadra senza pietà , tutto può succedere: è davvero finita o una nuova rinascita è alle porte? Scopriamo insieme come questa competizione potrebbe riscrivere le regole del calcio italiano.

Il Mondiale per club cambia tutto: Igor Tudor ha deciso le sorti di un big, adesso non ci sono altre soluzioni, è finita (Ansa Foto) – SerieAnews Da precario a titolare è un attimo, soprattutto nel calcio. Il ruolo di allenatore è uno dei piĂą precari in assoluto, soprattutto in Serie A. C’è però anche chi riesce a conquistare la “titolarità ” riuscendo a sovvertire i pronostici. Igor Tudor si è guadagnato la riconferma come tecnico dei bianconeri attraverso i risultati sul campo. Certo, è stato aiutato dal rifiuto di Antonio Conte che ha preferito a Napoli e Gasp giĂ in parola con la Roma ma l’ex Marsiglia e Lazio ha convinto tutti con il lavoro sul campo e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sebbene il quarto posto sia arrivato proprio all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Serieanews.com