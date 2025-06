Guerra all' Iran Battisti | Ci sarà una reazione a rischio basi Usa nel Golfo e in Italia Incognita terrorismo

L'intervento statunitense in Medio Oriente, con la distruzione di impianti nucleari iraniani, accende i timori di una crisi globale. La guerra contro i gruppi militanti e le ripercussioni per le basi USA nel Golfo e in Italia rendono il quadro ancora più incerto, sollevando un'incognita terrorismo che potrebbe minacciare la stabilità internazionale. La domanda ora è: come evolverà questa complessa situazione?

Con l'intervento diretto degli Stati Uniti in Medio-Oriente, con la distruzione di tre impianti nucleari iraniani avvenuta nella notte, il conflitto tra Israele e Iran potrebbe presto allargarsi,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Guerra all'Iran, Battisti: «Ci sarà una reazione, a rischio basi Usa nel Golfo e in Italia. Incognita terrorismo»

