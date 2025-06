Pallamano impresa dell’Hc Sannio alle Finals | i ragazzi di Sintas promossi in serie A Silver

Un’impresa emozionante quella dell’H.C. Sannio, guidata dalla presidente Ylenia Izzo, che alle Finals di Chieti e Pescara ha trionfato, conquistando la promozione in Serie A Silver. Dopo aver dominato il campionato di Serie B dell’Area 7, i giovani talenti di mister Sintas si sono fatti strada tra dieci squadre di altissimo livello. È il momento di celebrare una vittoria che segna un nuovo capitolo nel movimento pallamanistico sannita e italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Impresa dell'H.C. Sannio della presidentessa Ylenia Izzo che alle Finals disputate a Chieti e Pescara ha conquistato la promozione nella Serie A Silver di pallamano. I ragazzi di mister Sintas si erano qualificati all'appuntamento conclusivo in Abruzzo dopo aver vinto il campionato di Serie B dell'Area 7 (Lazio-Campania). Complice il nuovo format voluto dalla Figh, alle Finals si sono date appuntamento dieci squadre con in palio quattro posti per accedere alla Serie A Silver divisa in due gironi dalla stagione 2025-26. Le 10 compagini sono state sorteggiate in due raggruppamenti con l'H.

