Bonny Inter affare ad un passo | svelata la cifra finale dell’accordo col Parma! L’anticipazione

L'Inter si prepara a chiudere un colpo importante in attacco: Ange-Yoan Bonny è ormai ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Dopo settimane di trattative, la cifra finale dell’accordo con il Parma è stata finalmente svelata: 25 milioni di euro, bonus inclusi. Una mossa strategica che promette di rinvigorire il reparto offensivo della squadra. Con questa operazione, i nerazzurri consolidano il loro impegno nel puntare su giovani talenti e ambizioni di successo.

sulla trattativa per l’attaccante francese. Gli uomini del mercato Inter sono pronti ad accogliere un nuovo rinforzo in attacco: Ange-Yoan Bonny è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’accordo con il Parma è ormai definito: 25 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi il talento classe 2003. L’operazione rappresenta un investimento significativo e fortemente voluto da tutto l’ambiente nerazzurro. In particolare, il nuovo tecnico Cristian Chivu ha spinto per il suo arrivo: già allenatore di Bonny ai tempi di Parma, il tecnico rumeno conosce bene le qualità fisiche e tecniche del giovane attaccante francese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, affare ad un passo: svelata la cifra finale dell’accordo col Parma! L’anticipazione

In questa notizia si parla di: inter - passo - bonny - affare

Bonny a un passo dall’Inter! Dirigenza pronta a chiudere: le cifre dell’affare – Sky - L'Inter si avvicina a un affare da capogiro: Ange-Yoan Bonny, giovane talento francese in forza al Parma, sta per sbarcare a Milano.

GdS - #Inter sempre più vicina ad Ange-Yoan #Bonny: sarà lui il 1º acquisto in attacco per Chivu, accordo a un passo grazie anche all'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica, al Parma andrebbe Sebastiano #Esposito e ricchi bonus per arrivare ai 2 Vai su X

L’Inter può chiudere per Ange-Yoan Bonny: nei prossimi giorni si potrebbe formalizzare l’intesa Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante gialloblù è a un passo dai nerazzurri: affare da circa 25 milioni di euro #Inter #mercatoInter #SerieA #Bonn Vai su Facebook

GdS - Bonny all'Inter: affare già chiuso, restano da decidere i dettagli. Subito negli Usa?; GdS - Bonny all'Inter: affare già chiuso, restano da decidere i dettagli. Subito negli Usa?; L’Inter accelera per Bonny: affare in chiusura.

Bonny all’Inter, l’affare rischia di saltare? Cosa accadrà la prossima settimana - La trattativa dell'Inter per portare Bonny in nerazzurro continua a far discutere. Come scrive spaziointer.it

GdS - Bonny all'Inter: affare già chiuso, restano da decidere i dettagli. Subito negli Usa? - Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, piovono conferme sull'imminente chiusura dell'affare tra i nerazzurri e il Parma per l'attaccante francese. Si legge su msn.com