Alcaraz è già in forma Wimbledon | trionfo al Queen' s Bublik vince Halle dopo aver battuto Sinner

Carlos Alcaraz si conferma uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale, dimostrando di essere in formissima e pronto a difendere il suo titolo a Wimbledon. Dopo aver dominato al Roland Garros e conquistato il prestigioso torneo di Queen’s, il giovane spagnolo si prepara con determinazione alla prossima grande sfida. La sua recente vittoria all’HSBC Championships è un chiaro segnale che il suo percorso verso la gloria è appena iniziato.

Carlos Alcaraz sembra già pronto per difendere il titolo a Wimbledon. Reduce dal trionfo al Roland Garros su Sinner, il 22enne murciano fa suo l'"HSBC Championships", Atp 500 con montepremi totale pari a 2.522.220 euro che si è disputato sui "mitici" prati del Queen's Club di Londra. Testa di serie numero 1 e secondo nel ranking mondiale, Alcaraz ha avuto la meglio in finale su Jiri Lehecka per.

