Gattuso tifa per gli azzurrini | Il talento c' è dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi

Gattuso, appassionato tifoso degli azzurrini, ci ricorda l'importanza di credere nei giovani talenti italiani. Con il C.T. della Nazionale maggiore presente e un pubblico pronto a sostenere, questa partita promette emozioni e speranze per il futuro del calcio tricolore. Vogliamo che questi ragazzi dimostrino di essere il nostro orgoglio e il nostro domani. La passione è la nostra forza: avanti, azzurrini!

Il c.t. della Nazionale maggiore ha fatto visita all'hotel dell'Under 21 e stasera sarà in tribuna per assistere alla sfida con la Germania.

Italia, ecco Gattuso: "Non è vero che ci manca il talento. Gli infortunati restano a Coverciano. Acerbi? Non l'ho chiamato" - Italia, ecco Gattuso: un nuovo inizio carico di passione e determinazione. Con un obiettivo ambizioso – qualificarsi per i Mondiali 2026 – Rino si confronta con le sfide di una nazionale in ricostruzione, tra assenze e infortuni.

Under 21, una buona Italia ferma la Spagna: la rete di Pisilli regala il pareggio agli Azzurrini, che chiudono comunque secondi il girone alle spalle degli spagnoli Vai su Facebook

Italia, l'appello di Gattuso: "Il talento c'è, bisogna dare ai giovani la possibilità di esprimerlo" - Gennaro Gattuso affronta la sua prima uscita ufficiale come nuovo commissario tecnico dell`Italia. Lo riporta msn.com