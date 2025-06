L’Iran verso la chiusura di Hormuz lo scenario allarga il conflitto

L’Iran si avvicina alla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, un'azione che potrebbe mettere in ginocchio le forniture di petrolio mondiali. Gli Stati Uniti condannano la mossa come "suicida", mentre Marsiglia (Federpetroli) avverte: “Rischio di interruzione di 15 milioni di barili al giorno”. La tensione cresce, e con essa il rischio di escalation globale. La situazione è destinata a influenzare irreversibilmente gli equilibri energetici e geopolitici.

Gli Usa attaccano: "Mossa suicida", Marsiglia (Federpetroli): "A rischio forniture per 15 milioni di barili al giorno"

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico; L'Iran chiuderà Hormuz. Qatar: è catastrofe, Bahrein in lockdown; Perché con la guerra Israele-Iran si rischia la stagflazione.

Iran, l’ipotesi del blocco dello Stretto di Hormuz in risposta ai raid Usa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

L'iran minaccia di chiudere stretto Hormuz. Usa: "Mossa suicida" - Il Parlamento di Teheran, "è arrivato alla conclusione che lo Stretto di Hormuz debba essere chiuso, ma la decisione finale in merito spetta al Consiglio supremo di sicurezza nazionale". Secondo tg24.sky.it