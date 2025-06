Consigliere Khamenei partita non è finita presto sorprese

In un mondo sempre più complesso e imprevedibile, le parole di Ali Shamkhani ci ricordano che la partita tra Iran e potenze mondiali va ben oltre attacchi e distruzioni. La resistenza e la volontà politica iraniana rappresentano risposte durature, determinando un equilibrio instabile ma persistente. In questa sfida di astuzia e strategia, le sorprese sono all’ordine del giorno, e il futuro si gioca con intelligenza. La partita non è ancora finita.

"Anche se i siti nucleari venissero distrutti, la partita non sarebbe finita. I materiali arricchiti, le conoscenze iraniane e la volontà politica resteranno. L'iniziativa ora spetta a chi gioca con intelligenza ed evita attacchi alla cieca. Le sorprese continueranno!". Lo scrive su X Ali Shamkhani, consigliere politico della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei dopo i raid Usa sui siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consigliere Khamenei, partita non è finita, presto sorprese

Consigliere Khamenei, partita non è finita, presto sorprese

