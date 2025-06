Perché il cibo costa di più se l’inflazione sta rallentando?

In Italia, a maggio 2025, l’inflazione sembra dar segni di rallentamento, con un incremento dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il costo del cibo, soprattutto quello trasformato, continua a salire, mettendo in discussione la percezione di un miglioramento generale. Perché, nonostante i segnali positivi, il prezzo dei beni alimentari resta alto? Esploriamo le ragioni di questa contraddizione e come influisce sulle nostre tasche.

A maggio 2025 l’inflazione in Italia mostra segnali di rallentamento ma, nonostante l’indice generale dei prezzi al consumo (NIC) sia aumentato “solo” dell’1,6% su base annua (e risulta in calo rispetto al +1,9% di aprile), i prezzi dei beni alimentari continuano a crescere, soprattutto quelli trasformati. L’attenzione si sposta così dal dato aggregato alle singole voci di spesa quotidiana, dove le dinamiche sono meno rassicuranti. In altre parole: l’inflazione decelera, ma il carrello della spesa pesa ancora. Perché? Proviamo a fare un’analisi di quello che sta succedendo e di cosa ci dicono i dati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché il cibo costa di più se l’inflazione sta rallentando?

inflazione - cibo - costa - rallentando

