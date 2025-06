Gara sfidante per Maserati MSG Racing a Giacarta

L’E-Prix di Giacarta ha regalato emozioni e sfide intense per Maserati MSG Racing, che ha affrontato una giornata ricca di colpi di scena. Nonostante un inizio promettente, con i piloti che si sono distinti sulla pista bagnata, il risultato finale ha lasciato l’amaro in bocca, con nessuno dei due portacolori a tagliare il traguardo. Una gara che insegna a non mollare mai, perché ogni sfida rappresenta un’opportunità di crescita e di miglioramento.

Nell’E-Prix di Giacarta Maserati MSG Racing non ha ottenuto il risultato sperato: infatti né Stoffel Vandoorne né Jake Hughes hanno terminato la gara. La giornata era iniziata in modo positivo, con Jake e Stoffel che, dopo essersi ben comportati sulla pista bagnata nella sessione di prove. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gara sfidante per Maserati MSG Racing a Giacarta

In questa notizia si parla di: gara - maserati - racing - giacarta

F1 a Imola, gara di casa per la Racing Bulls: "Qui abbiamo fatto i test, potrebbe essere un vantaggio" - Imola ospita il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, una gara di casa per la Racing Bulls.

Formula E Indonesia 2025, orari E-Prix Giacarta su Canale 20, Eurosport e Discovery+; Formula E | Giacarta E-Prix – Risultati: Primo successo per Ticktum e podio inaspettato; Il fine settimana di MSG Racing a Shanghai si conclude con entrambe le vetture in zona punti.

Gara sfidante per Maserati MSG Racing a Giacarta - La giornata era iniziata in modo positivo, con Jake e Stoffel che, dopo essersi ben comportati sulla pista bagnata nella sessione di prove libere del mattino, avevano grandi aspettative per la qualifi ... Riporta modenatoday.it

ePrix Giacarta Formula E 2023, risultati e classifica gara - Pascal Wehrlein ha vinto la gara 1 dell’ePrix di Giacarta 2023, riportando il TAG Heuer Porsche in testa alla classifica costruttori. Secondo newsauto.it