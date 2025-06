Manifestazione a Rabat in solidarietà con i palestinesi

A Rabat, centinaia di cittadini si sono uniti in una marcia di solidarietà con i palestinesi, sventolando bandiere e alzando la voce contro le recenti tensioni internazionali. Una dimostrazione di unità e supporto che testimonia quanto il tema palestinese continui a suscitare passione e attenzione nel mondo arabo. Questa manifestazione rappresenta un forte messaggio di vicinanza e resistenza, sottolineando come il conflitto coinvolga l'intera regione e richieda uno sforzo collettivo per la pace.

Rabat, 22 giu. (askanews) - Centinaia di manifestanti hanno marciato lungo una delle principali arterie del centro di Rabat, sventolando bandiere palestinesi e marocchine, denunciando gli attacchi statunitensi contro l'Iran. "L'obiettivo dei sionisti nell'attaccare Gaza, cioè l'intera Palestina, e nell'attaccare Siria, Libano e, di recente, l'Iran, è il vero volto dei sionisti; i sionisti dichiarano di volere l'intera regione", afferma Abdelhafid Sriti, coordinatore del Gruppo d'Azione Nazionale per la Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manifestazione a Rabat in solidarietà con i palestinesi

