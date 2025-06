Pagelle Juve Wydad | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Dopo un emozionante primo tempo, la sfida tra Juve e Wydad si svela con luci e ombre. I protagonisti si sono distinti, tra alti e bassi, lasciando il pubblico con molte riflessioni. Chi ha brillato e chi invece ha deluso? Scopriamo insieme le pagelle di Marco Baridon, per analizzare i top e flop del primo tempo, e capire cosa ci riserva questa partita del Mondiale per Club 2025.

di Marco Baridon Pagelle Juve Wydad: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Pagelle Juve Wydad: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. TOP: Yildiz, Thuram FLOP: Kolo Muani, Conceicao, Savona VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Wydad: TOP E FLOP dopo il primo tempo

In questa notizia si parla di: juve - wydad - pagelle - flop

Pagelle Juve Empoli Primavera: top e flop dopo il primo tempo - Nella 38ª giornata del campionato Primavera 2024/25, la sfida tra Juventus ed Empoli offre spunti interessanti.

Pagelle Juve Wydad: i voti ai protagonisti del match; Parma-Juve, le pagelle: Vlahovic flop, Kalulu tra i pochi a salvarsi; Fiorentina-Juventus 3-0, le pagelle: Fagioli e Kean, ex rimpianti, Nico flop.

Juventus-Wydad, TOP e FLOP al 45’: mamma mia Yildiz! Blackout in difesa - La Juventus ha approcciato la partita contro il Wydad nel modo giusto, gagliardo, con l’intenzione di indirizzare e se. Come scrive ilbianconero.com

Juventus-Wydad: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, formazioni ufficiali, orario e telecronaca. La 2a giornata del Mondiale per club - Ain, la Juventus di Igor Tudor è pronta a tornare in campo per la seconda partita del Mondiale per club. Si legge su msn.com