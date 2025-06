Sánchez ' Madrid non dovrà aumentare spese militari al 5%'

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha confermato che Madrid non aumenterà le spese militari al 5% del PIL, grazie a un accordo "molto positivo" con la NATO. Questa collaborazione permette alla Spagna di rispettare i propri impegni con l'Alleanza atlantica, preservando l'unità e rafforzando la cooperazione internazionale senza dover accrescere ulteriormente il budget per la difesa. Una decisione che sottolinea la volontà di mantenere un equilibrio strategico e politico nel contesto europeo e globale.

La Spagna ha un accordo "molto positivo" con la Nato, grazie a cui potrà "mantenere i propri impegni" con l'Alleanza atlantica, preservandone "l'unità", "senza dover aumentare la spesa per la Difesa fino al 5% del Pil": lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in una dichiarazione istituzionale.

Spagna, migliaia in piazza a Madrid per chiedere le dimissioni di Sanchez - Tante persone si sono radunate a Madrid, riempiendo le piazze con un fragoroso clamore di protesta. Migliaia di cittadini, stanchi degli scandali e delle incertezze, chiedono a gran voce le dimissioni di Pedro Sánchez e un ritorno alla trasparenza democratica.

La Spagna respinge il target del 5 per cento del Pil in spese militari: Irragionevole e controproducente.