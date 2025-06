Incendio in un' abitazione già segnalata di via dell' Uva residenti temono possa accadere di peggio

Un incendio scoppiato nella notte di domenica in via dell'Uva ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che temono il peggio. L'episodio, avvenuto intorno all’una in un’abitazione al pianterreno abitata da soggetti stranieri, ha richiesto l'intervento tempestivo di vigili del fuoco e carabinieri. La comunità si chiede ora quali siano le cause e se si possa prevenire una simile tragedia in futuro. Continueremo a seguire la vicenda con attenzione.

Su queste colonne ci è stato segnalato un incendio avvenuto nella notte di domenica 22 giugno, intorno all'una, in via dell'Uva, in un'abitazione al pianterreno che sarebbe abitata da soggetti stranieri. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Non è chiaro come siano.

