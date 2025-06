Collescipoli la lettera al sindaco Bandecchi | Stessi diritti per i bimbi e gli anziani del borgo rispetto a quelli di Terni

Collescipoli, uno dei borghi più belli d’Italia, merita di essere un luogo di inclusione e rispetto per tutti i suoi abitanti. In una lettera inviata al sindaco Bandecchi, il presidente dell’Associazione Culturale L’Astrolabio, Giuseppe Rogari, evidenzia le condizioni dei giardini pubblici e sottolinea l’importanza di garantire pari diritti a bambini e anziani, affinché il borgo possa davvero brillare di bellezza e solidarietà. È fondamentale agire ora per rendere Collescipoli un esempio di equità e cura per tutti.

Una lettera redatta dal presidente Associazione Culturale L'Astrolabio Giuseppe Rogari è stata inviata al sindaco per rendere note le condizioni dei giardini pubblici di Collescipoli: "Uno dei borghi più belli d'Italia? – esordisce nella missiva il presidente - Bello ma purtroppo non corrisponde.

