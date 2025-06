Firenze torna a San Salvi ' Il film lo scegli tu'

Firenze torna a San Salvi con un evento imperdibile: 'Il film lo scegli tu', il cinema di libertà che trasforma il quartiere in un palcoscenico di emozioni condivise. Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 21.30, il passato e il presente si incontrano in un’esperienza collettiva che celebra la cultura, la partecipazione e la magia del grande schermo. Un’iniziativa unica nel suo genere, ispirata a...

Firenze, 22 giugno 2025 - Torna a San Salvi uno degli appuntamenti più amati dell’estate sansalvina: ' Il film lo scegli tu', con l’eloquente sottotitolo Cinema di libertà. Le date da segnare in agenda sono mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle ore 21.30, quando San Salvi si trasformerà – ancora una volta – in uno spazio vivo, dove cinema e partecipazione si intrecciano in un rito collettivo. Un’iniziativa unica nel suo genere, ispirata a un’abitudine diffusa nei cinema italiani degli anni ’70 – basti pensare al mitico Universale di Firenze – quando erano gli spettatori stessi a scegliere i film da proiettare. 🔗 Leggi su Lanazione.it