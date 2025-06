Teheran pronta a chiudere Hormuz | allarme globale sul petrolio

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica: il Parlamento iraniano propone la chiusura dello Stretto di Hormuz, un passaggio fondamentale per il commercio mondiale di petrolio. Questa mossa rischia di scatenare una crisi energetica senza precedenti, con i mercati già in fibrillazione e prezzi del greggio in forte aumento. La storia si sta scrivendo davanti ai nostri occhi, e le ripercussioni potrebbero essere globali: l’equilibrio energetico è in bilico.

Il Parlamento iraniano chiede ufficialmente la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito di un terzo del petrolio mondiale. Dopo la prudenza del governo, la mossa segna un'escalation della crisi con gli Stati Uniti. Il vicepresidente americano Vance avverte: "È un suicidio per l'economia iraniana". Intanto i mercati tremano: dai paesi del Golfo arrivano sempre meno barili e i prezzi del greggio sono già saliti del 19% in dieci giorni. Attesi lunedì i nuovi scossoni sulle borse e i rincari su diesel e gas.

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

Stretto di Hormuz, cosa è e perché l'Iran minaccia di chiuderlo: impatti sui prezzi (anche del gas) e consegue; Iran, Tajani: Italia pronta alle peggiori conseguenze economiche su petrolio ed energia; Gli Usa bombardano i siti nucleari in Iran, Teheran minaccia lo stretto di Hormuz. Ora si rischia l’inflazione permanente.

Stretto di Hormuz, la via del petrolio: cosa succede se Iran lo chiude - Lo Stretto, che Teheran minaccia di bloccare nel mezzo dell'escalation con Israele, è una rotta strategica per il trasporto di petrolio e Gnl ... msn.com scrive

Petrolio verso i 100 dollari con l'attacco Usa all'Iran. Pronte le contromisure: raddoppio della produzione di Algeria e Libia - L'attacco Usa contro i siti nucleari iraniani rischia di avere gravissime ripercussioni sul prezzo delle materie prime, petrolio in testa, e in particolare sul prezzo del diesel (gasolio). Come scrive affaritaliani.it