Trentino ultraleggero precipita su Cima Bocche | due morti

Un tragico incidente ha scosso il Trentino: un ultraleggero si è schiantato sulla Cima Bocche, tra la Val di Fassa e il Primiero, causando la morte di due uomini di 55 e 56 anni. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma purtroppo le vittime sono rimaste sul colpo mentre il velivolo è preso fuoco. Un evento che solleva ancora una volta domande sulla sicurezza dell’aviazione leggera in montagna.

Un ultraleggero è precipitato in Trentino, in zona Cima Bocche, tra la val di Fassa e il Primiero, nel territorio comunale di Moena. Morti sul colpo i due occupanti: si tratta di due uomini di 55 e 56 anni. Sul posto la macchina dei soccorsi, tra cui il Soccorso alpino Trentino e la Guardia di finanza di Moena. Incidente ultraleggero in Trentino, l’aereo ha preso fuoco dopo lo schianto. Il velivolo era decollato dall’aeroporto Caproni di Trento. Nell’ impatto, avvenuto a una quota di 2.500 metri, il velivolo ha preso fuoco. Le indagini sono affidate alle Guardia di finanza che, su ordine della Procura della Repubblica, ha messo sotto sequestro l’area dove si è verificato l’incidente per cercare la scatola nera dell’ultraleggero. 🔗 Leggi su Lapresse.it