Lanazione.it - “Aggredita in disco“. Ragazza denuncia le violenze subite

Leggi su Lanazione.it

"Sono rimasta davvero scossa, purtroppo questo genere di comportamenti continua a essere molto diffuso". La storia l’ha raccontata la vittima in prima persona, M.V., unalucchese che ha sportoper percosse dopo i fatti accaduti in un noto locale notturno di Lucca. Il racconto inizia descrivendo la più normale delle serate tra amici, due passi, quattro chiacchiere, una cena in centro e poi la decisione di spostarsi verso un locale che metta la musica durante la notte. "Sono una cliente abituale - racconta - così siamo entrati senza aspettare, in quanto all’ingresso gli addetti alla sicurezza mi conoscono e hanno sempre avuto un atteggiamento gentile e cortese nei miei confronti. Dopo essere entrati ci siamo messi a ballare vicino alla consolle, dove si trovava un altro addetto alla sicurezza che non conoscevo".