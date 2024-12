Bergamonews.it - Via Quarenghi, le luminarie e tanto altro

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Dario Guerini sulla situazione di via.Ci risiamo. Anche quest’anno in vialenatalizie si fermano nella parte alta della via, quella incontaminata dalla presenza di negozi ed attività etniche. Lecome un confine che taglia in due una via centrale, dove la parte “bella” beneficia degli addobbi e la parte “ brutta” va scartata. Se chiedi alle autorità comunali ti senti rispondere che la decisione spetta al DUC, la cui logica è di mettere le luci solo laddove i commercianti pagano. Una logica che avrebbe senso sulle vie dello struscio, ma non nei quartieri che necessitano di una particolare azione sociale e di integrazione. So benissimo che è una questione che non spetta al DUC ma all’amministrazione comunale. A parte il fatto che mi risulta che nessuno abbia chiesto contributi ai commercianti multietnici, mi chiedo con che coraggio l’amministrazione comunale non finanzi gli addobbi, quando sul territorio dimenticato è presente in modo massiccio con l’Assessorato ai lavori pubblici, un Presidio della Polizia locale, una dipendenza dell’Accademia Carrara (spazio Giacomo), una galleria per mostre di studenti della stessa Carrara.