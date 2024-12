Ilrestodelcarlino.it - Sviene mentre fa colazione: panico al bar

Rimini,8 dicembre 2024 – Si sente malefanella centralissima piazza Cavour e viene soccorsa dal personale del bar. Paura per un’anziana sui 90 anni in carrozzina che ieri mattina si trovava al Caffè Cavour insieme al figlio e che ha improvvisamente accusato un malore, facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118. Il tutto è avvenuto in una delle piazze più centrali di Rimini, a quell’ora più affollata che mai. Tutto sembra essere andato per il meglio, perché dopo aver perso momentaneamente i sensi, l’anziana ha ripreso conoscenza ed è stata accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Provvidenziale anche l’intervento dello staff del Caffè Cavour, che si è subito prodigato per la cliente in difficoltà. Spiega Alessio Rucaj, uno dei soci alla guida da circa un anno dello storico locale riminese: “È successo tutto verso le 10.