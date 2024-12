Liberoquotidiano.it - Scurati a Che tempo che fa, "ho scelto una data a caso". Anche Fazio in imbarazzo | Video

"A me sembra che sempre più noi siamo circondati da parole 'miasmatiche', come una pestilenza vaporosa che aleggiava sulle città della tragedia greca. Ingolfano i nostri polmoni, impestano la nostra vita". Antonioarriva in studio da Fabioa Cheche fa, sul Nove, per presentare il suo ultimo libro M - L'ora del destino. E regala ai telespettatori un lungo sermone sul "clima" che si respira nel mondo, e il sottotesto è che sia tutta colpa delle forze di centrodestra. "Noi viviamo in questo clima verbale depressivo, brutalizzante e queste parole operano una brutalizzazione sul linguaggio che non è senza conseguenze. Le persone brutalizzate sai cosa fanno, Fabio? Si arrendono, si arrendono". Quinditorna sulle fatiche letterarie dello scrittore e opinionista di Repubblica: "Manca ancora un ultimo capitolo".