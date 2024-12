Romania | chi è Bogdan Peschir l’esperto di criptovalute che avrebbe versato un milione di euro agli influencer per sponsorizzare Georgescu

Leggi su Open.online

C’è un uomo, che è sospettato del finanziamento illegale della campagna TikTok dinelle elezioni presidenziali in, ora annullate dalla Corte Costituzionale. Si chiama, è un ex programmatore romeno ed è sospettato di esser il tramite con Mosca. Sarebbe lui ad averundi. Il meccanismo lo ricostruisce oggi Mura sul Corriere della Sera. L’uomo, 35enne ex programmatore in aziende legate alle, per mesi si è presentato su TikTok a volto coperto con il nome Bogpr. Identificato dal quotidiano Gandul, in base ai documenti dell’intelligence desecretati la scorsa settimana,utilizzato il suo account per fare «donazioni» da oltre undicontattati da una società sudafricana che si occupa di marketing on line.