Metropolitanmagazine.it - Guillermo Del Toro ha elogiato The Substance e l’interpretazione di Demi Moore

Leggi su Metropolitanmagazine.it

delcondivide i suoi pensieri entusiasti su un recente successo del body horror: The. Vincitore di due premi Oscar per La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017), ha diretto tanti lungometraggi nella sua carriera. Da Il labirinto del fauno a Crimson Peak e Nightmare Alley, spesso esplorando temi di trasformazione, perdita e bellezza ultraterrena, guadagnandosi la reputazione di maestro della narrazione di genere. Delè anche noto per la sua difesa verso altri narratori, che si estende ai suoi sforzi nel sostenere le registe donne, in particolare nei generi horror e fantasy. Delha spesso sottolineato il valore delle prospettive femminili nel reinventare narrazioni che tradizionalmente danno priorità alle voci maschili. Attraverso progetti come l’ episodio della regista di Babadook Jennifer Kent in Cabinet of Curiosities, ha creato prodotti e piattaforme per le registe donne per esplorare le loro visioni creative.