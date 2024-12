Ilgiorno.it - Crema, operaio di 19 anni rischia di perdere una mano: le dita stritolate in una ventola

BAGNOLOSCO – Hato dilaun giovanedi 19che venerdì nella prima serata si è infortunato mentre era al lavoro presso la ditta Sipral padana, azienda alimentare del paese. Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri del nucleo radiomobile di, arrivati sul posto con i tecnici dell’Asl Val Padana incaricati di occuparsi degli infortuni sul lavoro, il giovanestava compiendo il suo lavoro che consiste nell’insaccare della farina alimentare che esce da alcuni tubi. Per cause imprecisate sembrerebbe che uno dei tubo a un certo punto si sia ostruito o abbia smesso di erogare la farina. Purtroppo il giovane ha pensato di andare a controllare che stesse ostruendo il tubo, infilandoci una. Ma il ragazzo non era a conoscenza che a spingere la farina all’esterno era unache girava a forte velocità.