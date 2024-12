Formiche.net - Cosa aspettarsi dalla Siria post Assad. L’analisi di D’Anna

Letteralmente folgorati sulla via di Damasco, cambiano radicalmente gli equilibri del Medio Oriente. Affogato nel sangue della sua ferocia e dell’inaffidabilità della sua corruzione, con le forze armate dileguatesi senza combattere come nel 2021 fece l’esercito afghano di fronte all’offensiva a dir poco artigianale dei talebani, l’implosione del regime di Bashar Alrappresenta un durissimo colpo per il leader russo Vladimir Putin e l’Iran.Mosca e Teheran perdono dall’oggi al domani le basi strategiche aeronavali dalle quali controllavano Mediterraneo orientale, Libano, i confini con l’Iraq e Israele e il transito di armi, droga e terroristi in un’area che è un crogiolo di razze e una molteplicità di culture e religioni. Sfinitifallita invasione dell’Ucraina, da economie in caduta libera, dall’emorragia del sostegno a vari gruppi paramilitari e dalle perdite subite per gli attacchi israeliani, Mosca e Teheran sono state prese in contropiederapidità dell’avanzata dei ribelli e non sono riuscite a programmare una ritirata e a sgomberare apparati e strutture strategiche dislocate in