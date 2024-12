Ilrestodelcarlino.it - Volley B1 femminile

IlClub torna a giocare in casa, sperando di interrompere finalmente la striscia negativa di quattro sconfitte accumulata nelle ultime giornate del campionato di serie B1e seguita invece a un ottimo inizio di campionato che aveva proiettato la squadra di coach Lucchi al vertice della graduatoria. L’occasione per tornare a sorridere si presenterà domani alle 17.30 quando, dopo due trasferte consecutive, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceverà al MiniPalazzetto il Vicenza. In palio ci sono punti importanti e soprattutto il morale del gruppo che ha bisogno di ritrovare le sue certezze per rimettere in campo le doti migliori di un collettivo molto giovane che proprio per questo a livello di emotività rischia di andare sulle montagne russe con picchi più alti rispetto ai navigati e più smaliziati roster di veterane.