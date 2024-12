Lapresse.it - Sud Corea, Yoon si scusa per la legge marziale e prova a evitare impeachment

Il presidente sudnoSuk Yeol si èto con la nazione per il caos derivante dalla sua, aggiungendo che non si sottrarrà alla responsabilità politica e legale derivante dalle sue azioni. Lo riportano i media locali sottolineando che nel discorso, tenuto in diretta televisiva dal suo ufficio,ha affermato che la recente dichiarazione delladeriva dall’urgenza che ha avvertito in quanto presidente, che ha la responsabilità ultima del governo nazionale.Il discorso alla nazione di“Tuttavia, il processo ha causato ansia e disagio al pubblico. Mi scuso sinceramente con i cittadini che devono essere rimasti sorpresi”, ha detto, aggiungendo: “Non mi sottrarrò alla responsabilità legale e politica riguardo alla dichiarazione della”.