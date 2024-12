Spaccio nel Salento. Fugge per negozi e palazzi per non farsi controllare, arrestato 21enne

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un arresto pernel. Nella tarda serata di venerdì i poliziotti della Questura di Lecce scorgevano in una via del centro due giovani che alla vista della volante assumevano un fare sospetto accelerando l’andatura e ad un certo punto, per eludere il controllo, si dividevano andando in direzioni diverse. Gli agenti arrestavano la marcia della volante e decidevano di inseguirli a piedi. Uno di due al fine di far perdere le proprie tracce, si introduceva all’interno dell’androne di un condominio per poi uscirne, immediatamente dopo, da un secondo portone che dava su una piazzetta per poi dirigersi all’interno di una attività commerciale, nascondendosi nel bagno, dove veniva bloccato dai poliziotti.nel, tutto il materiale ritrovato L’uomo si era liberato, buttandolo nel lavandino, di un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza solida di colore marrone, dalle caratteristiche tipiche dello stupefacente del tipo “Hashish”, dal peso totale di 47.