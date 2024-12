Zonawrestling.net - SmackDown 06.12.2024 La Bloodline colpisce ancora

Benvenuti al report didal Target Center di Minneapolis, Minnesota. Una serata che vedrà in programma un match per i titoli di coppia tra i Motor City Machine Guns e il Profits, anche se questi ultimi sono stati attaccati nel backstage prima dello show.Lo show si apre con un recap di Survivor Series. Veniamo aggiornati sugli infortuni: Bronson Reed ha riportato un infortunio alla caviglia e al piede, Tonga Loa ha un bicipite strappato e Jimmy Uso ha un dito del piede rotto. All’arrivo nell’arena, laattacca Apollo Crews, così, senza apparente motivo.Cody Rhodes apre lo show con un promo ma viene interrotto da Chad Gable e l’American Made. Gable parla del periodo di trasferimenti in aprrivo e di come Nick Aldis sia interessato a portarlo a. Critica Cody definendolo un cattivo amico come Otis lo è stato con lui.