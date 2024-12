Oasport.it - Rugby, la Benetton Treviso a Clermont per l’esordio in Champions Cup

Prende il via questo weekend laCup, la regina delle coppe europee die torna in campo nell’elite ovale la, che esordirà domani pomeriggio in Francia a. Una sfida subito durissima per i ragazzi di Marco Bortolami, il cui avvio di stagione è stato caratterizzato da (pochi) alti e (troppi) bassi.Avversaria di giornata, come detto, il, che sta viaggiando veloce nel Top 14, dove è terzo in classifica con 7 vittorie e 4 sconfitte. Avversaria di livello e in un buono stato di forma, con 4 successi negli ultimi 5 turni, ha in rosa campioni ben conosciuti come Fritz Lee, Benjamin Urdapilleta, Bautista Delguy e l’azzurro François Carlo Mey.Di contro, laritroverà tutti gli internazionali per questa sfida dopo i test match di novembre e proverà a sfruttare la rosa completa per mettere in difficoltà i francesi e provare un colpaccio non facile.