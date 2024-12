Tpi.it - Prima della Scala 2024 streaming e diretta tv: dove vedere La forza del destino

tv:Ladelintv e inladi oggi, 7 dicembre? Si rinnova il tradizionale appuntamento con la, che apre la stagionedi Milano nel giorno di Sant’Ambrogio.esclusiva su Rai 1 a partire dalle 17.45 e insu RaiPlay. In scena Ladeldi Verdi. Eccolaintv e in.In tv e in radioLa Rai garantirà una copertura straordinaria dell’evento, con laa partire dalle 17.45 su Rai 1. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso inanche su Radio 3 e su RaiPlay,potrà essere visto per 15 giorni dopo la. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perché la grande musica è di tutti.