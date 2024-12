Quotidiano.net - Paura per Valeria Marini. Tentata aggressione in casa: "Mi inseguiva, sono ancora scossa"

Brutta avventura nella tarda serata di giovedì per la soubrette, scampata a un’mentre rinva nella sua abitazione nel cuore di Roma. Intorno alle 23 ha aperto il portone e ha subito notato la luce delle scale rotte. Così, impaurita, ha iniziato a salire le scale. Dopo i primi gradini ha sentito dei rumori sospetti, dei passi nell’edificio rimasto al buio. Così ha chiesto ad alta voce chi ci fosse per le scale, ma nessuna risposta. È passato qualche istante e ha notato una persona scendere velocemente. In preda al panico, vedendo la sagoma avvicinarsi, si è precipitata per strada e ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale che fortunatamente si trovava in servizio di vigilanza nella piazza.ha raccontato tutto quello che le era appena successo e ha indicato la direzione del suo palazzo.